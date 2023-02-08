盤中速報 - 尼得科超眾(6230)股價拉至漲停，漲停價127.5元，成交237張

尼得科超眾(6230-TW)08日09:20上漲11.5元，股價漲停報127.5元，委買98張，成交237張。

主要業務為散熱模組、散熱片、熱導管及微均熱板。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日上漲3.91%。

尼得科超眾(6230-TW)近5日股價下跌0.43%，台灣加權指數上漲0.89%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

三大法人合計買賣超：-3 張

外資買賣超：+14 張

投信買賣超：0 張

自營商買賣超：-17 張

融資增減：+21 張

融券增減：0 張

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