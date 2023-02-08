盤中速報 - 尼得科超眾(6230)急拉2.02%報126.0元，成交84張

尼得科超眾(6230-TW)近5分K漲速2.02%，08日09:05報126.0元，成交84張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
尼得科超眾(6230-TW)近5日股價下跌0.43%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.91%。台灣加權指數上漲0.89%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3 張
- 外資買賣超：+14 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-17 張
- 融資增減：+21 張
- 融券增減：0 張
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AI優化後報酬率
+28.51%
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原投組報酬率
+19.22%
$11,922
投組標的成分
40%
3558
20%
6223
20%
6235
10%
1584
10%