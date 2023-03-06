盤中速報 - 尼得科超眾(6230)急拉2.83%報127.0元，成交43張

尼得科超眾(6230-TW)近5分K漲速2.83%，06日09:11報127.0元，成交43張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

尼得科超眾(6230-TW)近5日股價上漲2.97%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.65%。台灣加權指數上漲0.67%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+53 張
  • 外資買賣超：+59 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張
  • 融資增減：+5 張
  • 融券增減：-1 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+29.42%

$12,942

原投組報酬率

+22.74%

$12,274

投組標的成分

  • 40%

    晶宏

    3141

  • 20%

    盛達

    3027

  • 20%

    六角

    2732

  • 10%

    系微

    6231

  • 10%

    貝萊德世界科技基金 A2

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞