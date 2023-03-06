盤中速報 - 尼得科超眾(6230)急拉2.83%報127.0元，成交43張

尼得科超眾(6230-TW)近5分K漲速2.83%，06日09:11報127.0元，成交43張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
尼得科超眾(6230-TW)近5日股價上漲2.97%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.65%。台灣加權指數上漲0.67%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+53 張
- 外資買賣超：+59 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
- 融資增減：+5 張
- 融券增減：-1 張
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AI優化後報酬率
+29.42%
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原投組報酬率
+22.74%
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投組標的成分
40%
3141
20%
3027
20%
2732
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6231
10%