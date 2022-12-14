盤中速報 - 尼得科超眾(6230)急拉2.44%報124.0元，成交13張

尼得科超眾(6230-TW)近5分K漲速2.44%，14日09:53報124.0元，成交13張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
尼得科超眾(6230-TW)近5日股價下跌8.27%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.69%。台灣加權指數下跌1.4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-21 張
- 外資買賣超：-39 張
- 投信買賣超：+12 張
- 自營商買賣超：+6 張
- 融資增減：-61 張
- 融券增減：0 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+20.52%
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原投組報酬率
+12.55%
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投組標的成分
40%
3693
20%
4116
20%
3587
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2736
10%