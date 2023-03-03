小創意仍在發威！元宇宙概念股怎麼看？

FED 上週公布會議紀錄，顯示大部分的官員支持繼續升息 1 碼，但仍有少部分官員支持升息 2 碼。對外界來說，這樣的結果偏「鴿」，可是其中隱藏的鷹派氣息仍然揮之不去，如果再有一些經濟數據顯示通膨沒有辦法解決，聯準會重回升息 2 碼的可能性並不低，這樣的結果讓美股昨天依然委靡不振，美國投資人普遍擔憂股市重新受創，進而讓這段時間多空拔河力道較強，全球股市進入一個不上不下的整理期。

今天包括半導體、IC 設計、光電族群等電子股再度成為買盤焦點，傳產部份也有觀光、航運股在盤勢上做出表現，而整個盤勢最強的，果然還是 IC 設計族群的創意 (3443-TW)，我已經多次在自己的【惠珊老師投資池】當中提過它，並且也一次又一次驗證它的強勢性。

創意做為台積電 (2330-TW) 的子公司，雖然台積電最近雜音不斷（包括遷廠至美國、也包括巴菲特賣股）但卻沒有影響到創意的強勢性，創意投入於高階製程 (5 奈米、3 奈米) 及先進封裝 CoWoS（基板上晶圓上晶片封裝）研發有成，而最廣泛的商品 7 奈米與先進封裝 CoWoS 製程，則主要用在 AI、HPC 與 5G 晶片上，該公司涉獵的題材都屬於尖端科技，在科技不斷發展的當下，必然是走在最前面的公司之一，而因為其產業入門門檻較高，難以被其他公司追上，之後也會繼續強勢。

威盛 (2388-TW) 依然在元宇宙領域享有熱度。根據美國 TrendForce 研調機構數據顯示，2021 年全球 VR（虛擬實境）應用內容市場規模達 21.6 億美元，預計 2025 年將高達 83.1 億美元，年複合成長率 40％相當驚人，而這也已經反應在威盛的營運上，威盛去年營收兩度（9 月、11 月）超越十億元的大關，且威盛 2022 年全年營收為 92.97 億元，寫下 15 年以來新高，相較 2021 成長 32.6%。這個表現甩脫了以往「威盛家族沒有基本面」的刻板印象，成為確確實實獲利的公司。

瑞昱 (2379-TW) 從底部一路向上沒有轉弱過，已經突破去年 11 月的整理平台區間，是至今以來最優秀的一次波段。瑞昱數位轉型及 5G 帶動相關連結技術帶來的效益是長線的，雖然具體資料仍然等待統計，但預估 2023 年 WiFi 6 應用於 PC、router 滲透率，分別達 50％～60％，整體公司前景透明可見，再加上瑞昱去年前三季 EPS 27.47 元，表現已優於預期，全年本益比偏低，都是瑞昱可見的優勢。

這三支都有一個共通點，那就是與「元宇宙」題材有關係，其中瑞昱做網通的乍看下關係薄弱，但其實有在做乙太網路的網通晶片，而乙太網路是發展整個元宇宙必要的技術，在有實體線路的支持下，可以瞬間傳輸較大的網路數據來做反應，這是一般 WIFI 等電波網路比較難做到的事。

最後來說說創意，當初我看好它的時候，其實有很多分析師覺得它不會再繼續向上漲，現在已經證實我的看法是對的，而在創意之後，我挑選了一檔【小創意】來進行布局，近期會在我的 LINE（https://lin.ee/cFL6Qcs）公開是哪一支股票給大家參考，有興趣的趕快加入收看！

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