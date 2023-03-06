【袁志峰專欄】關注兩會訊息及經濟增長目標

今日推介 - 中石化 (386, $4.35), 目標價 $4.75, 止損價 $4.15

1) 股市前景

上周五港股做好，成交略減，科技股領漲，百度 (9888) 升逾 5%，為表現最佳藍籌。全星期計，日均成交額環比增 12% 至 1250 億元，港股通南向交易淨買入約 158 億元；恒指及恒生科指升 2.8% 及 5.0%，當中海底撈 (6862) 及百度 (9888) 升約 20% 及 14%，領漲藍籌；上証指數及深証成指升 1.9% 及 0.5%，標指及納指升 1.9% 及 2.6%；紐約期油升 4.7%，美元指數跌 0.7%，人民幣兌美元升 0.7%，美國 10 年期債息由 3.95 厘升至 3.96 厘。

恒指上周反彈，確認春節後調整告一段落，恒指 20000 點以下已足夠吸引長線投資者入市。全國政協及人大會議今周舉行，期間中央政府公布的今年經濟增長目標將是市場焦點。3 月是中資股公布業績高峰期，短線投資宜選績優股。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 274 點，早段最多曾漲 298 點，其後漲幅收窄至 69 點，午後先揚後挫，收報 20567 點，升 138 點或 0.7%。成交額按日減 4% 至 1058 億元，2 月份日均成交額 1182 億元。港股通南向資金淨買入約 23 億元，中國移動 (941)、南方恒生科指 ETF(3033) 及快手 (1024) 錄得 3.6、3.4 及 2.7 億元淨買入，建設銀行 (939)、招商銀行 (3968) 及騰訊 (700) 錄得 3.9、2.6 及 2.1 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入 130 億元，2 月淨買入 82 億元。全星期計，恒指升 2.8%，恒生科指升 5.0%。

恒指升 0.7%，藍籌股 58 升 18 跌。百度 (9888) 及中石化 (386) 漲逾 5% 及 4%，為表現最佳藍籌。信義玻璃 (868)、新奥能源 (2688)、華潤置地 (1109)、中國聯通 (762) 及海底撈 (6862) 升逾 3%。中石油 (857)、中海油 (883)、碧桂園 (2007)、碧桂園服務 (6098)、信義光能 (968) 及安踏體育 (2020) 升逾 2%。百威亞太 (1876) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。其次是康師傅 (322) 及李寧 (2331) 跌近 2%。

恒生科指升 2.1%，收報 4211 點，成份股 25 升 4 跌 1 持平。大型科技股跑贏大市，百度 (9888) 及快手 (1024) 漲逾 5%，京東 (9618) 及網易 (9999) 升逾 3%。嗶哩嗶哩 (9626) 漲逾 10%，為升幅最大成份股。華虹半導體 (1347) 及眾安在線 (6060) 升逾 4%。京東健康 (6618) 及小鵬汽車 (9868) 升逾 3%。萬國數據 (9698) 升近 3%。中芯國際 (981) 及閱文集團 (772) 漲近 2%。商湯 (20) 及金蝶國際 (268) 跌逾 1%，為表現最差成份股。

板塊方面，基建、教育、火電、光伏、風電及石油股跑贏大市，漲幅居前。中交建 (1800) 及中國中車 (1766) 升逾 7% 及 6%， 中國中鐵 (390) 及中國鐵建 (1186) 漲近 5%。新東方 (9901) 漲逾 7%，中教控股 (839) 及新高教集團 (2001) 升 3%。華潤電力 (836)、華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 升 3%-5%。信義光能 (968)、福萊特玻璃 (6865) 及信義能源 (3868) 升 2%-4%。龍源電力 (916)、新天綠色能源 (956) 及大唐新能源 (1798) 升 2%-3%。3 大石油股升 2%-4%。

周五上証指數小幅高開，早盤弱勢震盪，最多曾跌 0.2%，午後做好，最多曾漲 0.6%，收報 3328.39 點，升 0.5%。深証成指基本持平，科創 50 指數升 1.0%。滬深兩市總成交約 8700 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 600 億元。滬深股通北向交易淨買入約 21 億元，3 月以來累積淨買入 98 億元，2 月淨買入 93 億元。全星期計，上証指數升 1.9%，深証成指升 0.5%。

3) 宏觀 / 行業訊息

國務院總理李克強發表任內最後一份《政府工作報告》，指今年發展主要預期目標是國內生產總值增長 5% 左右；城鎮新增就業 1200 萬人左右，城鎮調查失業率 5.5% 左右；居民消費價格漲幅 3% 左右；居民收入增長與經濟增長基本同步；進出口促穩提質，國際收支基本平衡。(信報)

2 月財新中國服務業 PMI 升至 55，較 1 月上揚 2.1 個百分點，為去年 9 月以來新高，連續兩個月處於擴張區間。(信報)

中國乘聯會預計，2 月新能源乘用車廠商批發銷量 50 萬輛，按月增長 30%，按年增 60%。(信報)

4) 個股訊息

碧桂園服務 (6098) 預料，截至去年底止，全年盈利按年減少 51% 至 57%；2021 年度同期盈利 40.33 億元人民幣。(信報)

港交所 (388) 周五宣布，自 3 月 13 日起「滬深港通」股票標的範圍再擴容，當中包括納入符合條件的在港主要上市外國公司股票。屬恒生外國公司綜合指數成份股的歐舒丹 (973)、新秀麗 (1910)、兗煤澳洲 (3668) 及金界控股 (3918)，一如預期獲納入，俄鋁 (486) 及普拉達 (1913) 則大熱倒灶。(信報)

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