台積電今年預計招募逾6000人 碩士新進工程師年薪上看200萬元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 2023 年校園徵才活動今(4) 日正式啟動，為持續因應業務成長與技術開發需求，2023 年預計將招募超過 6000 名新進同仁，其中包括工程師及生產技術員，碩士畢業新進工程師平均整體薪酬上看新台幣 200 萬元。

台積電表示，歡迎電子、電機、光電、機械、物理、材料、化工、化學、資工、資管、工工、工管、財會、管理、人力資源等科系的學、碩、博士應屆畢業生和具備相關工作經驗的人才加入，同時也招募製程與生產技術員，在新竹、台中、台南及高雄皆有人才需求。

另外，隨著台積電積極推動數位轉型，並強化 AI 與大數據發展新一代智慧工廠，也歡迎資訊相關領域人才加入，擔任軟體、DevOps、SRE、AI/ML、與資訊基礎架構工程師等職務。

台積電今日前進台大校園參加校園徵才企業博覽會，廣徵對半導體具高度熱忱的人才。除了台大校園徵才企業博覽會，台積電 3 月起陸續巡迴大專院校參與校園博覽會，其中包括台大、逢甲、陽明交大、中山、成大、中正、清大、雲科、台師、北科、中央、台科、中興、中原、高科、虎尾舉辦共 16 場實體活動。另舉辦線上徵才說明會。

台積電強調，員工是公司重要資產，承諾提供員工優質的工作機會，包括有競爭力的整體薪酬、優於法令的福利制度、開放與多元包容的工作環境，以期提升員工敬業度與對公司的歸屬感，確保能持續吸引與留任豐富的人才資源，支持長期成長需求。

其中針對女性員工支持，台積電於 2021 年籌畫成立 Women@tsmc 員工資源團體，藉此連結女性同仁，使其發揮潛能，勇於追求目標及自我成長。

為協助新進員工順利接軌工作，台積電於 2021 年成立新人訓練中心，規劃完整培訓課程，以專業師資搭配實機實作教學，協助新進同仁建立工作所需技能基礎。

除校園徵才活動，台積電「DNA 暑期實習積因計畫」也熱烈招募中，即日起至 2023 年 4 月 14 日同步開放申請。

