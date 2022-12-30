央行示警：綠色革命將至 永續發展債券或納入貼現融通擔保品

中央銀行今 (30) 日發布中央銀行因應氣候變遷策略方案，央行直指，世界正遭逢工業革命以來最大的氣候挑戰，綠色革命即將到來， 不排除適時研議將永續發展債券列為銀行須提列流動準備資產之一，或納為央行貼現融通窗口合格擔保品。

央行指出，鑑於氣候變遷議題涉及層面複雜，且國際間央行因應氣候變遷風險的實務做法多處於研究或試驗階段，將未來可能研究與推動方向列為兩點。

第一，為因應長期極端氣候挑戰，央行可嘗試發展適應結構性轉變的整合評估模型架構，透過持續精進各部門模型，並借鏡國際相關建模經驗，形塑更完整的氣候變遷相關總體模型架構，對未來產業結構轉型及總要素生產力改變帶來的長期影響，進行更細緻分析。

第二，未來央行可參考國際作法，並視國內永續發展債券市場發展情形，適時研議將銀行須持有一定金額或比率的永續發展債券以作為流動準備資產，或將永續發展債券納入央行貼現融通窗口合格擔保品。

央行進一步表示，將持續關注國際監理標準對流動性管理規範 (如流動性覆蓋比率、淨穩定資金比率) 因應氣候變遷風險修正情形，作為未來研議修正相關規範參考。

央行不諱言，氣候變遷對經濟金融影響具高度不確定性，且隨時間推移變化頗巨，加以國際間相關研究仍在發展初期，如何化解氣候危機具有相當複雜度，且預料不會有簡單的解決方案，央行將以「邊做邊學」方式，積極關注氣候議題演變與發展，並透過國際組織汲取經驗，加強與金管會在氣候變遷議題監理合作，以及持續與相關領域專家互動交流。

央行直指，世界正遭逢工業革命以來最大之氣候挑戰，身為地球村的一份子，沒有人能置身事外，對於即將到來的綠色革命，需要集結眾人力量多方努力，無論是政府部門、企業、金融機構和個人，皆可從自身崗位思考可著力之處，齊心為永續環境貢獻心力。