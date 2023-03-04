〈熱門股〉群創小金雞睿生光電周漲逾1成 登近11個月高

〈熱門股〉群創小金雞睿生光電周漲逾1成，登近11個月高。(鉅亨網資料照)
〈熱門股〉群創小金雞睿生光電周漲逾1成，登近11個月高。(鉅亨網資料照)

面板大廠群創 (3481-TW) 旗下小金雞睿生光電 (6861-TW) 即將在月底由興櫃轉上市，展望今年，公司看好醫療產業屬剛性需求，對營運審慎不悲觀，並力拚成長仍將優於產業平均，激勵本周股價周漲 12.2%，最高來到 145.5 元，攀近 11 個月新高。

睿生光電 2019 年成立後，陸續設立日本、美國、歐洲子公司，主要產品涵蓋數位 X 光感測器元件、模組以及數位 X 光檢測設備研發、設計與銷售等，2021 年股票公開發行並於興櫃掛牌交易，去年底經證交所董事會通過上市案，預計在 3 月 27 日正式掛牌上市。

配合上市前公開承銷，睿生光電對外競價拍賣 2448 張，競拍底價 59.83 元，暫定承銷價 70 元，競拍時間自 3 月 7 日至 9 日、3 月 13 日開標，3 月 15 日至 19 日則將辦理公開申購，並預計 3 月 21 日抽籤。

市調機構 Fortune Business Insights 也指出，全球醫療影像市場的規模，預計將由 2020 年的 361.9 億美元成長至 2028 年的 565.3 億美元，市場規模龐大。

營運方面，睿生光電去年營收達 18.86 億元、年減 2.8%，毛利率 30.91%、年增 3.81 個百分點，營益率 4.57%、年減 0.82 個百分點，稅後純益 1.98 億元、年增 0.1%，每股純益 5.62 元。

睿生光電日 K 圖
睿生光電日 K 圖

 

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