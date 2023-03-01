〈研華法說〉宣示啟動第三階段轉型 2030年營收衝50億美元

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 董事長劉克振今 (1) 日表示，研華成立迄今已邁入 40 周年，啟動第三波全球化轉型，以 Sector Driven 邁向下階段成長，目標 2030 年營收要達 50 億美元，較去年 23 億元倍增。

劉克振表示，研華先前已經歷兩次關鍵轉型，並獲得極大成功，現在啟動的第三次轉型，將以 Sector Driven 為核心精神，規劃五大先鋒事業嵌入式電腦 (Embedded Design-in)、工業系統 (Ind. System)、工業自動化 (Ind. Automation)、智慧醫療以及數位行銷電商平台。

市場方面，研華表示，鎖定六大區域市場，包括北美、中國、歐洲、新興市場、日本、南韓，集結資源重點推進，透過 Sector Drive 組織架構，優化資源配置與人才策略，著重跨域行銷機制、區域發展及人才賦能，對準新興產業機會，以期貼近市場及客戶。

劉克振指出，研華成立迄今已邁入 40 周年，營收規模突破 23 億美元、市值近 90 億美元，公司秉持永續經營的精神，朝百年長青企業努力，內部也正式啟動經營傳承計劃，以「專業經理人體制」為基調，落實「內外並重」的成長思維。

除了加速企業體制內的發展外，研華表示，外部契機則瞄準人才、機會、合作綜效三個面向，透過設計長期績效與激勵機制，促進外部人才投入承擔公司長期發展與建設、積極布局新興產業機會、併購及外部合作上更兼容開放、極大化綜效。