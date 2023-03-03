鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至23.48元，預估目標價為237.5元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對南電(8046-TW)做出2023年EPS預估：中位數由24.44元下修至23.48元，其中最高估值29.7元，最低估值18.28元，預估目標價為237.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|29.7
|32.6
|43.2
|最低值
|18.28
|17.35
|29.58
|平均值
|23.92
|27.96
|36.39
|中位數
|23.48
|29.41
|36.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|70,760,000
|81,458,367.76
|92,733,473
|最低值
|55,836,000
|60,101,131.52
|67,612,252
|平均值
|61,549,074.24
|69,766,853.45
|80,172,862.5
|中位數
|60,360,500
|68,894,610.57
|80,172,862.5
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|30.05
|16.38
|5.67
|0.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
|31,093,989
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/8046/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。