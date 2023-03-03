鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至23.48元，預估目標價為237.5元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對南電(8046-TW)做出2023年EPS預估：中位數由24.44元下修至23.48元，其中最高估值29.7元，最低估值18.28元，預估目標價為237.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 29.7 32.6 43.2
最低值 18.28 17.35 29.58
平均值 23.92 27.96 36.39
中位數 23.48 29.41 36.39

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 70,760,000 81,458,367.76 92,733,473
最低值 55,836,000 60,101,131.52 67,612,252
平均值 61,549,074.24 69,766,853.45 80,172,862.5
中位數 60,360,500 68,894,610.57 80,172,862.5

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 30.05 16.38 5.67 0.48
營業收入
(單位：新台幣千元)		 64,646,836 52,228,457 38,512,743 31,093,989

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/8046/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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