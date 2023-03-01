鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至24.44元，預估目標價為240元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對南電(8046-TW)做出2023年EPS預估：中位數由24.93元下修至24.44元，其中最高估值32.11元，最低估值18.28元，預估目標價為240元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|32.11
|33.08
|43.83
|最低值
|18.28
|17.35
|29.58
|平均值
|25.11
|28.24
|36.71
|中位數
|24.44
|29.41
|36.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|72,186,759.24
|81,651,862.46
|93,815,532
|最低值
|57,476,723
|60,101,131.52
|67,612,252
|平均值
|62,466,054.93
|70,421,312.82
|80,713,892
|中位數
|60,868,078.88
|68,894,610.57
|80,713,892
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|30.05
|16.38
|5.67
|0.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
|31,093,989
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/8046/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。