鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估下修至2.14元，預估目標價為38.75元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對旺宏(2337-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.25元下修至2.14元，其中最高估值3.56元，最低估值1.47元，預估目標價為38.75元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|3.56
|4.52
|最低值
|1.47
|2.12
|平均值
|2.27
|3.8
|中位數
|2.14
|4.07
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|40,089,325.68
|49,934,294.25
|最低值
|30,436,000
|40,567,882
|平均值
|36,466,809.8
|43,596,780.85
|中位數
|37,027,000
|42,267,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.85
|6.48
|2.9
|1.64
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|43,487,454
|50,572,991
|39,800,947
|34,995,411
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2337/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。