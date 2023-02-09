〈台股盤後〉電子熄火失守15600點 IPC、軍工概念股獲追捧

台股今 (9) 日在美股走疲下同步熄火，僅靠台塑四寶撐盤，終場小跌 19.46 點或 0.12%，收 15598.71 點，成交金額 2104 億元，較昨日下滑，工業電腦及軍工概念題材則吸引買盤進駐。

今日大型電子權值表現平淡，台積電收平盤 540 元，鴻海小漲 0.5%、聯發科漲 0.7%，聯電及日月光投控也收平盤。其餘電子指標股方面，嘉澤上漲 3%、采鈺漲 2.4%、信邦漲 1.8%、光寶科漲 1.3% 等相對較強。緯穎、AES-KY、華邦電、欣興、世芯 - KY 等也收漲。

不過，台達電及研華下跌 1.4%、技嘉跌 2.5%、IC 設計相關的聯詠跌 2.2%、祥碩也跌 1.6%，創意衝高後也拉回翻黑，瑞昱也同步收跌，另外，被動元件族群今日走弱，國巨領跌 3.8% 下，華新科、臺慶科均跌近 4%，凱美、鈞寶鈞跌逾 2%。

傳產權值跌多漲少，台塑四寶連袂收漲，但中鋼以及貨櫃三雄同步收跌，製鞋大廠豐泰挫逾 3%，寶成也同步收跌，成衣大廠儒鴻跌 2.3%，億豐跌 1.7%；華新漲 1.3%。

其餘族群股方面，工業電腦今日多有表態，安勤、磐儀雙雙攻上漲停，虹堡及新漢鈞漲逾 2%，廣積及金雨也收漲逾 1%；軍工概念股也再度獲買盤進駐，八貫直奔漲停、精剛漲半根，漢翔 4%、寶一、雷虎漲超過 3%。