虎門科技連3年成長 去年營收續寫新猷 今年將拓軍工版圖

虎門科技 (6791-TW) 今 (7) 日公告 12 月合併營收 7472 萬元，月增 82.64%，年減 23.49%，創單月第三高，累計全年合併營收 5.35 億元，年增 13.52%，不僅連 3 年成長，也再度創全年新高，展望後市，虎門指出，來自國家單位的營收已占總營收比重 10% 之上，後續在國內軍工產業的發展下，將提供多項相關解決方案，拉動營收成長。

虎門指出，客戶主要是各產業領導廠商，包括半導體、光電、電動車、電腦及周邊設備、傳統產業等，以及大專院校、相關政府科研機構等研究單位，客戶需求穩定且黏著度高，受景氣波動影響甚微。

虎門強調，各研發單位的研發進程不會因全球景氣降溫而延誤，據過去經驗顯示，為求研發量能有更好的發揮，CAE 需求成長將更顯著，尤其半導體、電機機械、光電、電動車等客戶，對虎門營收貢獻均相當顯著，而國家研究單位的需求占營收比重也已達 10% 以上。

隨著以中科院為首的「國艦國造」、「國機國造」計畫帶動國內軍工產業需求，虎門表示，將配合國防自主政策，提供多項相關解決方案，拉動營收成長。

展望後市，虎門看好，CAE 模擬分析軟體需求穩定成長，將持續布局多元產品，拓展更多 CAE 應用領域，並增加多項軟硬體整合解決方案，全年維持穩定成長。

CAE 是各產業研發單位的有利工具，可模擬並以數值分析過去受條件限制而無法預先發掘解決的工程問題，進而提供最佳解決方案，協助客戶縮短產品設計、研發時程，並大幅節省成本。