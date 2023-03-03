〈台幣〉亞幣反彈 股匯齊揚重返30.5字頭

亞洲貨幣今 (3) 日普遍回神，新台幣兌美元匯率重返 30.5 字頭，一度升值 6.5 分，最高來到 30.565 元，但升勢不如韓元強勁；台股方面，在電子股領軍下，早盤勁揚逾百點，站上 15700 點關卡，不過，漲勢逐漸收斂。

受美債殖利率衝破 4% 影響，新台幣兌美元昨天跟隨亞幣走弱，連 3 貶，收在 30.63 元，並創下近 2 個月新低。今天匯價以 30.62 元開出後，隨即一路走揚，盤中最高來到 30.565 元，力守在 30.6 元關卡前。

觀察主要貨幣今天對美元表現，韓元早盤強升 0.7%，人民幣及泰銖均升值 0.23%，日元升值 0.18%，新加坡幣與新台幣約升 0.06-0.08%，亞幣普遍走揚。

台股方面，電子股今天回神，尤其光電族群漲勢強勁，助攻大盤漲逾 110 點，最高衝上 15713 點，但台積電、聯發科陷入多空大戰，拉回平盤附近整理，金融股表現疲弱，加權指數漲勢逐漸收斂，力守 15600 點關卡。

美國上周初領失業金人數下滑，表明就業市場強勁，使得升息預期再度加溫，不過，聯準會官員意見分歧，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 釋出鴿派訊號，他支持 Fed 下回升息 1 碼，預期可能在今夏暫停升息；而 Fed 理事華勒強調，若美國經濟數據過熱，終點利率恐高於 5.4%。