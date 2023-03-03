盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.04%報1200.0元，成交1,604張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.04%，03日09:22報1200.0元，成交1,604張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價上漲16.39%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-645 張
  • 外資買賣超：-730 張
  • 投信買賣超：-128 張
  • 自營商買賣超：+213 張
  • 融資增減：+219 張
  • 融券增減：-122 張

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