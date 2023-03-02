盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.11%報1160.0元，成交2,898張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.11%，02日09:40報1160.0元，成交2,898張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價上漲16.39%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-156 張
  • 外資買賣超：-382 張
  • 投信買賣超：+161 張
  • 自營商買賣超：+65 張
  • 融資增減：+127 張
  • 融券增減：-120 張

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