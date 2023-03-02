盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.11%報1160.0元，成交2,898張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.11%，02日09:40報1160.0元，成交2,898張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲16.39%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-156 張
- 外資買賣超：-382 張
- 投信買賣超：+161 張
- 自營商買賣超：+65 張
- 融資增減：+127 張
- 融券增減：-120 張
最新相關新聞
創意(3443-TW)近5分K跌速2.11%，02日09:40報1160.0元，成交2,898張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲16.39%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+13.37%
$11,337
原投組報酬率
+7.23%
$10,723
投組標的成分
40%
6155
20%
3207
20%
6533
10%
3661
10%