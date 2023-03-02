神準、華孚、天鈺 投資池續旺！

美股多空拔河一直在一個不上不下的位置，即使台股２２８放假期間，也沒有太大的起色，持續在整理階段表現猶疑不前，這主要還是因為聯準會表現有重新鷹派的跡象，但我一直提倡的就是「通膨不會那麼快解決」，聯準會繼續升息根本是預期範圍內的事，所以我才覺得突然恐慌的人，屬於後知後覺過度反應的那部分，我們就不要隨之起舞，以我個人的角度來看台股目前仍屬強勢，並且有許多好標的等待發動，只要著眼於眼前的事物即可。

我們一直提倡【投資池】理念，有了自己的投資池腳步才不會亂，才知道應該瞄準哪些標的，而不會被一些消息打亂步調，果然這一路以來我介紹的投資池就是檔檔強勢，你或許會說，台股目前強勢的股票這麼多，為什麼投資池還那麼重要呢？那是因為你「知道」你的投資池哪裡強勢、你知道他們為什麼強勢，而不像其他新聞報出來飆漲、報出來超強的股票那樣，買了虎頭蛇尾，我們需要的是「持續性」。

首先不得不提再次驗證的天鈺 (4961-TW)，天鈺我最早曾在 124 元就看好他上漲空間大、後續又存在爆發力道。天鈺先前受消費性電子市況影響，下游客戶也對 DDI 又有重複下單情況，加上晶圓代工廠價格又持續提升，使得去年毛利率大幅下滑，但所謂危機就是轉機，天鈺因此股價壓回谷底，後來隨著最壞的情況過去，LDDI 與 TDDI 報價回升，天鈺就成為谷底翻身的好股票。

唯一要注意的是，天鈺一月營收是這兩年表現最差的，代表它「正準備重新起步，還沒真正起步」，可股價這種東西就是反應未來性，如果真的等它營運好轉又太慢了，目前的走勢仍可以參考，從我最初講 124 元至今，上漲將近 40%！

另一檔已經驗證多次的創意 (3443-TW) 就更不用提，算是我從去年主要提及到今年的代表股票。創意投入於高階製程 (5 奈米、3 奈米) 及先進封裝 CoWoS(基板上晶圓上晶片封裝)的研發持續進行中，而最廣泛的商品 7 奈米製程與先進封裝 CoWoS 製程，主要用在 AI、HPC 與 5G 晶片上，全部都是當紅產業，自然只有強一個字可言，上漲至今突破 1000、突破 1100，您還敢說不相信嗎？

華孚 (6235-TW) 的主要營業項目是車載機構（內裝）相關設備，如今調整產品組合後佔整體營收比重約 45%，公司逐漸把車用營運重心擴大，今年一月營收為 4.03 億元，只較上個月最高峰稍稍月減，但還是歷史次高，預期二月能夠延續甚至創歷史新高表現，基本面表現優秀，雖然很久以前我就已經提過一次，但現在再次點出來給各位參考。

神準 (3558-TW) 則是一直在我的投資池中，但這次第一次拿來講，神準 2022 年前三季穩賺一個半股本，加計 2022 年 11、12 月每股又賺進的 4.35 元，全年獲利突破 20 元幾乎是必然的表現，而神準 2023 年營運續看旺，元月營收已經出現不錯的捷報，預估今年也可以穩健成長，做為網通股投資池標的，目前是我重點觀察對象，大家也可以一起追蹤驗證。

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