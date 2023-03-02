迅杰去年EPS 1.74元 創12年新高

IC 設計廠迅杰 (6243-TW) 今 (2) 日公告去年第四季財報，由於認列庫存跌價損失影響，單季營運轉虧，稅後虧損 0.02 億元，每股稅後虧損 0.05 元，但全年來看，稅後純益仍達 0.77 億元，年增 27.52%，每股稅後純益 1.74 元，雙創 12 年新高。

迅杰董事會也通過去年盈餘分配案，每股擬配發 1.2 元現金股利，配發率 69%，依今日收盤價 30.85 元推算，殖利率約 3.89%，預計共發出 5438 萬元的現金。

迅杰去年第四季營收 1.71 億元，季增 7.7%，年減 10.94%，毛利率 35.09%，季減 0.79 個百分點，年增 2.27 個百分點，營益率 4.68%，較上季轉正，年減 1.88 個百分點，稅後虧損 0.02 億元，較上季與去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.05 元。

迅杰去年全年營收 7.14 億元，年減 13.66%，毛利率 33.66%，年增 1.93 個百分點，營益率 0.59%，年減 7.33 個百分點，稅後純益 0.77 億元，年增 27.52%，每股稅後純益 1.74 元。

展望今年，迅杰指出，近期電競需求顯著回溫，有助高毛利的 MCU 出貨，可進一步優化產品組合，且隨著庫存陸續去化，有機會在第二季底告一段落，期望全年營運持平今年。