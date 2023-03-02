數位轉型卡關 近5成受訪台企指最大障礙是「人才斷層」

數位轉型已是企業當務之急，根據星展集團最新調查，受訪的台灣高階主管中，有將近 5 成認為，數位轉型最大的阻礙是「人才斷層」(48%)；而在選擇合作夥伴時，有近 4 成受訪台企會把銀行列為首選的合作對象。

根據星展集團今 (2) 日公布最新「企業數位轉型調查」（DBS Digital Transformation Research），訪問來自亞太區、歐洲及美國等 22 個市場共 1225 名企業主管、財務主管和金融市場暨流動資金部門主管的意見。

調查結果顯示，64% 的企業已展開結構性的數位轉型，33% 的企業正進行一次性系統升級；但僅 17% 的受訪者認為有達到預期的成效，有高達 49% 的受訪者表示轉型失敗或成果不如預期。

在台灣的部分，該份調查與 75 名台灣企業高階主管進行訪談，調查發現，企業進行數位轉型的主要目的為「提升效率」(45%)、「優化客戶體驗」(43%) 和「增進跨部門合作」(32%)。

而在實際執行時面對到的阻礙，則來自於「人才斷層」(48%)、「既有客戶適應問題」(41%)、「投資限制」(36%)、「組織策略不明」(33%)、「資料隱密性考量」(33%) 及「資料擷取困難」(31%)。

調查也請台灣主管就「財務和金融市場暨流動資金領域」數位轉型分享看法，調查發現，包括「雲端技術」(70%)、「先進的統計分析」(55%)、「APIs 解決方案」(27%) 及「機械化自動流程」(27%) 在該領域相當重要。

在選擇合作夥伴共同邁向數位轉型之路時，「銀行」(36%) 仍為財務主管的首選，後依序為「金融科技公司」(30%)、「顧問公司」(24%) 和「同時與上述單位合作」(9%)。

星展銀行 (台灣) 環球金融交易服務處處長陶曉昀表示，疫情之後，企業主管普遍認同企業需要藉由數位轉型因應時代演進，在金融領域部分，則需要導入數據分析、API 及自動化流程等技術的數位解決方案。

星展集團在台灣市場部分，近年來持續為企業客戶量身打造超過 35 件 API 解決方案，協助客戶提升營運效率，邁向數位轉型之路。