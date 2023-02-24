本週投資池強勢股回顧！天鈺、威盛、創意

巴菲特此次態度大轉彎，大賣台積電 (2330-TW) 的動作，讓台積電經歷巨大壓力，諸多法人對巴菲特此局提出猜測，但我認為答案只有巴爺爺自己知道，這裡就不多做臆測，以免夜長夢多，自己嚇自己阻礙操作。我們最主要的還是要看「這個動作會對台股影響多少」，而目前看來配合美國一月 CPI 高於預期等消息，也沒有阻礙台股漲勢，台股目前屬於國際中強勢的一支，有望重新挑戰萬六大關。

這樣的強勢性，正不斷助長【惠珊老師投資池】的溫度，也讓家族成員的池股逐漸火熱起來，老師多次重申，擁有自己的投資池很重要，因為你不會被那些消息打亂步調，而老師也說過「若不會選擇自己的投資池，可以來跟老師一起操作，或打聽老師的投資池有些什麼標的」。

今天我依然會繼續分析自己投資池的股票，這些股票都是已經確切有表現的優質股，你錯過了它們的起漲點，希望你不要錯過下一批。

天鈺 (4961-TW) 我最早曾在 124 元帶家族成員買過，當時就看好它後續爆發力回溫，天鈺先前受消費性電子市況影響，且先前下游客戶對 DDI 又有重複下單情況，加上晶圓代工廠價格持續提升，使得去年毛利率大幅下滑，但所謂危機就是轉機，天鈺因此股價壓回到一個超跌的價位，隨著最壞的情況過去，現在 LDDI 已經回到季節性跌幅，且 TDDI 也已經回到合理價位，股價又偏低的情況，自然天鈺就開出了優秀的漲勢。

唯一要注意的是，天鈺一月營收是這兩年表現最差的，代表它「正準備重新起步，還沒真正起步」，可股價這種東西就是反應未來性，如果真的等它營運好轉又太慢了，目前的走勢是可以參考的。

威盛 (2388-TW) 在元宇宙領域依然享有熱度。根據美國 TrendForce 研調機構數據顯示，2021 年全球 VR（虛擬實境）應用內容市場規模達 21.6 億美元，預計 2025 年將高達 83.1 億美元，年複合成長率 40％相當驚人，而這也已經反應在威盛的營運上，威盛去年營收兩度（9 月、11 月）超越十億元的大關，這個表現甩脫了以往「威盛家族沒有基本面」的刻板印象，成為確確實實獲利的公司，今年仍然有不錯的前景性，目前仍在我的元宇宙觀察名單內，本日上漲 6%，有即將脫離底部的跡象。

創意 (3443-TW) 其實我有點不想再提，因為它實在太強了，我能講得東西前面幾篇就被講完了。創意做為台積電 (2330-TW) 的子公司，雖然台積電最近雜音不斷，但卻沒有影響到創意的強勢性，創意投入於高階製程 (5 奈米、3 奈米) 及先進封裝 CoWoS(基板上晶圓上晶片封裝)的研發有成，而最廣泛的商品 7 奈米與先進封裝 CoWoS 製程，則主要用在 AI、HPC 與 5G 晶片上，該公司涉獵的題材都屬於尖端科技，在科技不斷發展的當下，必然是走在最前面的公司之一，而因為其產業入門門檻較高，難以被其他公司追上，之後也會繼續強勢。

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