盤中速報 - 創意(3443)急拉2.23%報1145.0元，成交882張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.23%，01日09:08報1145.0元，成交882張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲16.39%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-890 張
- 外資買賣超：-1,179 張
- 投信買賣超：+266 張
- 自營商買賣超：+23 張
- 融資增減：+184 張
- 融券增減：-72 張
最新相關新聞
創意(3443-TW)近5分K漲速2.23%，01日09:08報1145.0元，成交882張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲16.39%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+22.16%
$12,216
原投組報酬率
+15.99%
$11,599
投組標的成分
40%
8996
20%
2732
20%
5258
10%
3027
10%