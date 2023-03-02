盤中速報 - 雲品(2748)股價拉至漲停，漲停價104.5元，成交6,051張

雲品(2748-TW)02日09:18上漲9.3元，股價漲停報104.5元，委買11張、委賣2張，成交6,051張。
主要業務為國際觀光旅館。餐館經營。其他。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日上漲9.28%。
雲品(2748-TW)近5日股價上漲24.12%，台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-757 張
- 外資買賣超：-506 張
- 投信買賣超：+80 張
- 自營商買賣超：-331 張
- 融資增減：+2 張
- 融券增減：-714 張
最新相關新聞
雲品(2748-TW)02日09:18上漲9.3元，股價漲停報104.5元，委買11張、委賣2張，成交6,051張。
主要業務為國際觀光旅館。餐館經營。其他。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日上漲9.28%。
雲品(2748-TW)近5日股價上漲24.12%，台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+24.79%
$12,479
原投組報酬率
+15.25%
$11,525
投組標的成分
40%
6155
20%
3207
20%
6533
10%
3661
10%