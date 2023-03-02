盤中速報 - 雲品(2748)股價拉至漲停，漲停價104.5元，成交6,051張

雲品(2748-TW)02日09:18上漲9.3元，股價漲停報104.5元，委買11張、委賣2張，成交6,051張。

主要業務為國際觀光旅館。餐館經營。其他。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日上漲9.28%。

雲品(2748-TW)近5日股價上漲24.12%，台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-757 張
  • 外資買賣超：-506 張
  • 投信買賣超：+80 張
  • 自營商買賣超：-331 張
  • 融資增減：+2 張
  • 融券增減：-714 張

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