盤中速報 - 雲品(2748)急拉2.51%報98.0元，成交3,046張

雲品(2748-TW)近5分K漲速2.51%，01日09:56報98.0元，成交3,046張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價上漲24.12%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲9.28%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-55 張
- 外資買賣超：-803 張
- 投信買賣超：+1,085 張
- 自營商買賣超：-337 張
- 融資增減：-589 張
- 融券增減：-829 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
8996
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