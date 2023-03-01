盤中速報 - 雲品(2748)急拉2.51%報98.0元，成交3,046張

雲品(2748-TW)近5分K漲速2.51%，01日09:56報98.0元，成交3,046張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雲品(2748-TW)近5日股價上漲24.12%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲9.28%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-55 張
  • 外資買賣超：-803 張
  • 投信買賣超：+1,085 張
  • 自營商買賣超：-337 張
  • 融資增減：-589 張
  • 融券增減：-829 張

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