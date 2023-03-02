盤中速報 - 雲品(2748)急拉2.17%報99.0元，成交1,751張

雲品(2748-TW)近5分K漲速2.17%，02日09:09報99.0元，成交1,751張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價上漲24.12%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲9.28%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-757 張
- 外資買賣超：-506 張
- 投信買賣超：+80 張
- 自營商買賣超：-331 張
- 融資增減：+2 張
- 融券增減：-714 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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