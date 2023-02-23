盤中速報 - 雲品(2748)股價大漲至110.5元，漲幅達7.28%

雲品(2748-TW)23日09:34股價上漲7.5元，報110.5元，漲幅7.28%，成交13,877張。

雲品(2748-TW)所屬產業為觀光事業，主要業務為國際觀光旅館。餐館經營。其他。

近5日股價上漲24.25%，台灣加權指數下跌0.09%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,765 張
  • 外資買賣超：-160 張
  • 投信買賣超：+2,329 張
  • 自營商買賣超：+596 張
  • 融資增減：-549 張
  • 融券增減：+242 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+33.72%

$13,372

原投組報酬率

+25.11%

$12,511

投組標的成分

  • 40%

    盛達

    3027

  • 20%

    雷虎

    8033

  • 20%

    八貫

    1342

  • 10%

    高力

    8996

  • 10%

    瀚亞巴西基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞