盤中速報 - 雲品(2748)股價大漲至110.5元，漲幅達7.28%

雲品(2748-TW)23日09:34股價上漲7.5元，報110.5元，漲幅7.28%，成交13,877張。
雲品(2748-TW)所屬產業為觀光事業，主要業務為國際觀光旅館。餐館經營。其他。
近5日股價上漲24.25%，台灣加權指數下跌0.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,765 張
- 外資買賣超：-160 張
- 投信買賣超：+2,329 張
- 自營商買賣超：+596 張
- 融資增減：-549 張
- 融券增減：+242 張
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