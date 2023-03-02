盤中速報 - 先進光(3362)急拉2.19%報88.7元，成交1,923張

先進光(3362-TW)近5分K漲速2.19%，02日09:08報88.7元，成交1,923張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
先進光(3362-TW)近5日股價上漲6.13%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲0.14%。櫃買指數上漲2.32%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,479 張
- 外資買賣超：-1,784 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+305 張
- 融資增減：+718 張
- 融券增減：+60 張
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