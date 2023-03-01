盤中速報 - 先進光(3362)急拉2.81%報87.7元，成交5,392張

先進光(3362-TW)近5分K漲速2.81%，01日10:23報87.7元，成交5,392張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
先進光(3362-TW)近5日股價上漲6.13%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲0.14%。櫃買指數上漲2.32%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,519 張
- 外資買賣超：-1,614 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+95 張
- 融資增減：+1,056 張
- 融券增減：+14 張
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投組標的成分
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