盤中速報 - 先進光(3362)股價大漲至89.3元，漲幅達7.2%

先進光(3362-TW)01日10:25股價上漲6元，報89.3元，漲幅7.2%，成交6,514張。

先進光(3362-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片加工製造買賣。鏡片組合裝配製造買賣。光學原器加工製造買賣。

近5日股價上漲6.13%，櫃買指數上漲2.32%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,519 張
  • 外資買賣超：-1,614 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+95 張
  • 融資增減：+1,056 張
  • 融券增減：+14 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+20.57%

$12,057

原投組報酬率

+12.97%

$11,297

投組標的成分

  • 40%

    高力

    8996

  • 20%

    六角

    2732

  • 20%

    虹堡

    5258

  • 10%

    盛達

    3027

  • 10%

    國泰美國費城半導體基金ETF

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞