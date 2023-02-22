盤中速報 - 先進光(3362)股價急跌至81.2元，跌幅達7.09%

先進光(3362-TW)22日10:33股價下跌6.2元，報81.2元，跌幅7.09%，成交6,149張。

先進光(3362-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片加工製造買賣。鏡片組合裝配製造買賣。光學原器加工製造買賣。

近5日股價上漲11.91%，櫃買指數上漲2.78%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,292 張
  • 外資買賣超：+872 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+420 張
  • 融資增減：+520 張
  • 融券增減：+144 張

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