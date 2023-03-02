盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉2.03%報604.0元，成交220張

矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速2.03%，02日09:04報604.0元，成交220張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽力-KY(6415-TW)近5日股價下跌0.51%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,705 張
- 外資買賣超：-1,798 張
- 投信買賣超：+92 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：-10 張
- 融券增減：-4 張
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近5日籌碼
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原投組報酬率
+6.82%
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投組標的成分
40%
6155
20%
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20%
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