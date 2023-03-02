盤中速報 - 華邦電(2344)急拉2.54%報24.1元，成交19,362張

華邦電(2344-TW)近5分K漲速2.54%，02日09:04報24.1元，成交19,362張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華邦電(2344-TW)近5日股價下跌1.5%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-32,935 張
  • 外資買賣超：-32,020 張
  • 投信買賣超：-103 張
  • 自營商買賣超：-812 張
  • 融資增減：-2,583 張
  • 融券增減：-364 張

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