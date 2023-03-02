盤中速報 - 華邦電(2344)急拉2.54%報24.1元，成交19,362張

華邦電(2344-TW)近5分K漲速2.54%，02日09:04報24.1元，成交19,362張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華邦電(2344-TW)近5日股價下跌1.5%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-32,935 張
- 外資買賣超：-32,020 張
- 投信買賣超：-103 張
- 自營商買賣超：-812 張
- 融資增減：-2,583 張
- 融券增減：-364 張
最新相關新聞
華邦電(2344-TW)近5分K漲速2.54%，02日09:04報24.1元，成交19,362張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華邦電(2344-TW)近5日股價下跌1.5%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+19.02%
$11,902
原投組報酬率
+9.79%
$10,979
投組標的成分
40%
6155
20%
3207
20%
6533
10%
3661
10%