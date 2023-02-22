鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至13.83元，預估目標價為527元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2023年EPS預估：中位數由15.18元下修至13.83元，其中最高估值17.66元，最低估值7.67元，預估目標價為527元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|17.66
|22.46
|最低值
|7.67
|16.09
|平均值
|13.93
|19.37
|中位數
|13.83
|18.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|27,290,000
|33,518,914
|最低值
|19,220,000
|24,701,000
|平均值
|22,700,227.12
|28,208,652.33
|中位數
|22,592,617.48
|26,647,500
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|61.51
|35.72
|25.83
|20.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,506,066
|13,876,445
|10,777,781
|9,414,159
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6415/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。