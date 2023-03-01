盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉2.29%報580.0元，成交506張

矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速2.29%，01日09:09報580.0元，成交506張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽力-KY(6415-TW)近5日股價下跌0.51%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,368 張
- 外資買賣超：-1,233 張
- 投信買賣超：-113 張
- 自營商買賣超：-22 張
- 融資增減：-29 張
- 融券增減：-3 張
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投組標的成分
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