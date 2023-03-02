盤中速報 - 益航(2601)急拉2.43%報10.6元，成交4,169張

益航(2601-TW)近5分K漲速2.43%，02日09:05報10.6元，成交4,169張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

益航(2601-TW)近5日股價上漲8.72%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數上漲0.71%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,251 張
  • 外資買賣超：-2,111 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-140 張
  • 融資增減：+1,565 張
  • 融券增減：+577 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+25.09%

$12,509

原投組報酬率

+19.69%

$11,969

投組標的成分

  • 40%

    鈞寶

    6155

  • 20%

    耀勝

    3207

  • 20%

    晶心科

    6533

  • 10%

    世芯-KY

    3661

  • 10%

    摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞