盤中速報 - 益航(2601)急拉2.43%報10.6元，成交4,169張

益航(2601-TW)近5分K漲速2.43%，02日09:05報10.6元，成交4,169張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
益航(2601-TW)近5日股價上漲8.72%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數上漲0.71%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,251 張
- 外資買賣超：-2,111 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-140 張
- 融資增減：+1,565 張
- 融券增減：+577 張
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AI優化後報酬率
+25.09%
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原投組報酬率
+19.69%
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投組標的成分
40%
6155
20%
3207
20%
6533
10%
3661
10%