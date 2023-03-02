愛奇藝擬發行6億美元可轉債 ADR大跌逾11%

中國影音串流平台愛奇藝周三 (1 日) 宣布，將發行總額 6 億美元、2028 年到期的可轉換優先債，資金將用於償債或買回現有債務證券，消息導致愛奇藝美國存託憑證 (ADR) 重挫，終場大跌逾 11%。

愛奇藝 (IQ-US) 周三一開盤就因為此消息跳空重挫逾 10%，終場跌幅為 11.38%，收在每股 19.67 美元。

愛奇藝、哔哩哔哩 (Bilibili)(BILI-US) 和拚多多 (PDD-US) 等中國業者，最近帶起一股可轉債熱潮，哔哩哔哩便在 1 月折價出售其 ADR 以買回可轉換票據，從中募集資金。

可轉換債券對企業而言是一種性價比更高的融資管道，其利率普遍低於普通公司的債券利率。可轉債持有人可以選擇在未來以設定的某個價格，將債務轉換為公司股票，並有權利在一定條件下把債券賣回給發行人。同時，發行人在一定條件下也有權強制贖回債券。

根據公開訊息，這是愛奇藝上市以來，第五次以可轉債的方式在公開市場募資。

愛奇藝 2 月公布的 2022 年全年財報，是上市以來首見的全年獲利，創辦人兼執行長龔宇在「致投資人的一封信」中表示，過去 12 個月以來，公司完成三輪融資，總募資額將近 13 億美元，成功解決債務問題，把資本結構大幅優化。

龔宇認為，解決債務問題之後，愛奇藝可以更從容、更專注於未來三到五年的發展。

愛奇藝財務長汪駿則表示，有了更健康的資產負債表和正向的現金流入能力，未來幾年管理層將能更專注於推動公司優質成長。

財報顯示，愛奇藝 2022 年總營收為人民幣 290 億元，基於非美國通用會計準則財務指標（non-GAAP）的營業利潤為 22 億元，營業利潤率為 7%。

第 4 季財報方面，營收 76 億元，營業利潤 9.79 億元，營業利潤率為 13%。愛奇藝該季的市占率、會員收入、營業利益、營運現金流和自由現金流方面均達到歷史高點。自由現金流超過 8.4 億元，連續兩個季度回正。

截至 2022 年 12 月 31 日，愛奇藝現金及現金等價物、受限制現金及短期投資合計餘額 87 億元。同期，流動負債科目下一年內需償付的可轉債餘額為 83.05 億元。

值得注意的是，愛奇藝於 2019 年發行的 12 億美元可轉債將於 2023 年 4 月面臨行權，持有人有權要求愛奇藝一個月後以現金買回全部或部分債券。此外，愛奇藝 2018 年發行的 7.5 億美元可轉債也將在今年 12 月 1 日到期。

面對巨大的償債壓力，愛奇藝已於去年 12 月聘任華利安諾基和凱易國際律師事務所，以尋求推遲 2023 年 4 月 1 日的可轉債行權贖回的可能性，可能會以同意徵求的方式進行。

在發債的同時，愛奇藝目前也多次因會員漲價登上熱搜，之後愛奇藝針對會員被限制播放畫質和登錄設備數量予以「讓步」，不再對 VIP 會員限制登錄設備種類和播放畫質。