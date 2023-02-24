研華去年純益年增3成每股賺13.85元 擬發11元股利同創高

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (24) 日公告去年財報，稅後純益 107.57 億元，年增 30.4%、每股純益 13.85 元，創歷史新高，公司也決議，每股擬配發現金股利 10 元及股票股利 1 元，共計 11 元，現金股利及總股利雙創新高。若以今日收盤價 357 元計算，現金殖利率約 3.9%。

研華去年第四季營收 171.87 億元，季減 7.7%、年增 9.2%；毛利率 38.9%，季增 2.4 個百分點、年增 0.7 個百分點；營益率 17.6%，季減 0.5 個百分點、年增 0.4 個百分點；稅後純益 25.42 億元，季減 20.1%、年增 11.9%，每股純益 3.26 元。

與前次公司法說會預估相比，研華第四季營收低於預期、毛利率符合預期，但在營收規模衰退下，營益率表現同樣略低預期。不過，獲利仍繳出同期新高、歷史單季第三高的表現。

全年來看，研華去年營收 687.44 億元，年增 17.2%；毛利率 38%，年增 0.2 個百分點；營益率 18.2%，年增 1.5 個百分點。若以美元表達，研華 2022 年營收達 23.13 億美元，年增 11%。

整體營運以區域別而言，研華說明，北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長 23%、20% 及 14%；中國市場則呈現個位數年減。

各事業群表現方面，除工業務聯網事業群 (Industrial-IoT Group，IIoT) 及綜合服務事業群 (Advantech Service Plus，AS+) 年對年微幅下滑外，其餘事業群皆呈現雙位數年增。

其中，應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG)、物聯雲暨影像科技事業群 (Industrial Cloud & Video Group，ICVG) 及服務物聯網事業群 (Service-IoT Group，SIoT) 表現強勁，年對年分別成長 45%、19% 及 19%。