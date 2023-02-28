〈貴金屬盤後〉美元升勢減緩 黃金六日來首度上漲

黃金期貨周一 (27 日) 收高，是六個交易日來首度上漲，從上周觸及的今年低點反彈，儘管聯準會 (Fed) 升息擔憂仍在，但美元升勢稍有減緩，幫助拉抬貴金屬價格。

4 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 7.80 美元或 0.4%，收在每盎司 1824.90 美元。黃金期貨截至上周五已經連四周周線收黑。

美元觸及七周高點後回落，下滑 0.5%，降低海外買家買進以美元計價黃金時的成本。

BullionVault 主任 Adrian Ash 說，通膨升溫對貴金屬理應是利多，但最近卻無法讓黃金發揮通膨避險工具的魅力，反而下跌，反映通膨比預期火熱且頑強，將支撐央行繼續升息造成的打擊。

美國上周五公布，1 月商品和服務成本跳漲 0.6%，創去年夏天以來最大漲幅。接著周一公布，1 月耐久財訂單下跌 4.5%，但如果剔除運輸，新訂單成長 0.7%。

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「市場方向明顯轉向有利於美元和美債殖利率，導致大多數外國貨幣、黃金、美股都失寵。這些都是市場利率前景預期大幅上升的結果。」

10 年期美債殖利率周一接近 4%，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.5%。

BullionVault 的 Ash 說，雖然黃金看漲的僅存期待已經大致消散，但由於最近美中在 G20 會議中因為俄羅斯議題關係緊張，投資人對做空黃金可能仍謹慎。

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