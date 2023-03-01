〈臺灣企業領袖調查〉逾6成台灣企業迫切轉型 全因五大因素！

根據資誠最新發布的《2023 臺灣企業領袖調查報告》，超過 6 成的台灣企業領袖認為企業必須在 6 年內轉型，才能維持企業獲利能力，近 4 成 (39%) 更認為需要在 3 年內轉型，可見臺灣企業領袖對轉型的迫切性較全球更為強烈，主要全因地緣政治等五大因素影響。

台灣企業領袖對轉型感到迫切，主要是擔憂供應鏈可能中斷 (67%)，而對供應鏈中斷的憂心，主要肇因於：地緣政治的緊張與衝突、美中科技戰開打、市場供需不平衡；另外，勞動力或人才短缺 (62%) 及客戶喜好或需求的改變 (54%) 也是影響台灣企業迫切轉型的原因。

因應對轉型挑戰，超過 7 成台灣企業領袖表示，將在未來一年投資在自動化流程與系統 (78%)，或在重要領域提升員工技能 (77%)，除了因應現在業務所需投資，也為未來商機的新可能而投資。

資誠企業管理顧問公司董事桂竹安指出，面對人才短缺的挑戰，企業必須創造與時俱進的人才發展策略，規劃一套兼顧知識技能傳授、教練指導回饋，以及實務中歷練學習之「量身訂做」發展藍圖，幫助員工提高其市場價值與自我實現。

桂竹安表示，企業需要同時滿足員工長短期學習需求，並結合企業願景才能為組織鑄造志同道合的人才，抵抗越發嚴重的人才荒，這不但關乎短期的即戰力需求，更是組織能夠建立強健體質、克服挑戰的致勝關鍵。

資誠聯合會計師事務所所長周建宏表示，本次調查結果可歸納出三個重點，第一、企業深切感受景氣衰退，透過降低營運成本，或提供更多元、更有價值的產品及服務做為因應，以度過當前的衰退時期。

其次則是企業因應氣候變遷的作為，已具有可量化的成果，意義在於企業採行數位化並產生數據，才能衡量成果並據以長期落實執行；第三、企業認為「變」是必須面對的，採取的策略是流程數位化，並提升員工在重要領域的技能，也營造具有容錯度、包容性的組織文化，以激發人才創意。

周建宏強調，邁向永續的路上，與企業內部外部攜手合作才能走得更遠，而其中關鍵是「信任」。無論是對投資人揭露有助於形成投資決策的資訊、對客戶即時溝通與回饋，以縮短雙方資訊落差。