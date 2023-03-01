〈台股盤後〉半導體領漲 電子群起上攻返月線

台股今 (1) 日在半導體雙雄拉抬下，IC 設計、電子族群群起上攻，帶動大盤翻紅走高，終場收在 15598.49 點，上漲 94.7 點或 0.61%，一舉奪回月線，成交量 2515 億元。

台積電早盤翻紅走高，收在今日最高點 522 元，上漲 11 元或 2.15%；聯發科大發股利，殖利率飆上 10%，股價一度亮燈漲停，終場狂飆 9.4%，收在 791 元；其餘強勢的電子權值股還有鴻海、台達電、聯電、欣興、南電等。

高價股掀比價效應，盤中在世芯 - KY 走高、午盤過後攻上漲停，加上祥碩一度攻上 1005 元，一度重現八千金；終場信驊、旭隼大漲逾半根停板。

聯發科領軍下，IC 設計族群漲勢剽悍，敦泰、來頡、晶心科勁揚逾半根停板；力旺、晶宏、力智、凌通、類比科、金麗科、矽力 - KY 等均有逾 3% 漲幅。

AI 題材持續發酵，軟體概念股同樣強勢，實威、凌群、智聯服務、宏碁資訊、大塚均亮燈漲停；晉泰、三竹、東捷資訊、倍力、訊連、中菲等表現也不俗。

傳產股表現疲軟，貨櫃三雄暈船，跌幅約 1%；航空雙雄也有近 1% 跌幅；中鋼、台泥下跌超過 3%；華新去年第四季獲利與配息低於市場預期，股價摜壓跌停。