半導體雙雄撐腰 台股翻紅漲94點收15598點奪回月線

台股今 (1) 日走勢震盪，早盤一度挫逾百點，摜破 15400 點，鋼鐵、金融股壓盤，不過，半導體雙雄台積電、聯發科強勢上攻，領軍電子股走強，矽智財高價股匯集人氣，帶動加權指數漲勢擴大，終場上漲 94.7 點或 0.61%，收在 15598.49 點，收復 5、10 日線及月線，成交值 2515.08 億元。

櫃買指數終場上漲 1.12 點或 0.54%，收在 206.99 點，成交值 617.77 億元。上市櫃成交值合計 3132.85 億元。

台積電今天開低，下探 504 元低點，不過，低接買盤隨之進場，公司也發聲明駁斥首季營運目標無法達成的傳聞，帶動股價一路走高，終場漲 2.15%，收在 522 元全場最高；聯發科每股擬配發 76 元現金股利，加上 MWC 題材加持，今天股價一度噴出漲停，終場漲 9.41%，收在 791 元，直逼 800 元大關。

矽智財族群今天獲資金點火，世芯 - KY 直奔漲停價 1035 元，重回千金股行列，創意強勢翻紅上漲 1.7%，以 1180 元作收，續改寫新天價，力旺強漲逾 4%，收在 1950 元，晶心科也大漲逾半根停板。

其他高價股方面，股王信驊一度站上 3000 元大關，終場漲幅仍有 6%，以 2965 元作收，旭隼股價勁揚逾 6%，譜瑞 - KY、亞德客 - KY、AES-KY 等均表現不俗，台股盤中再現八千金，可惜祥碩漲勢收斂，沒能站穩千元關卡。

航運股方面，波羅的海乾散裝運價指數 (BDI) 連漲 8 天，市場聚焦 BDI 是否能一舉衝破千點，不過，散裝航運股今天漲多拉回，裕民開高走低、重挫近 6%，慧洋 - KY、中航、四維航、台航等同步收黑，貨櫃三雄也震盪走弱，萬海與陽明均跌逾 1%。

金融股今天普遍走弱，金控雙雄富邦及國泰連袂下挫 1.6%，開發金、元大金也下跌超過 1%，不過，兆豐金逆勢上漲逾 1%。鋼鐵族群今天賣壓沉重，中鋼領跌 3.5%，中鴻重摔逾 5%，燁輝、春源、官田鋼、佳大、新光鋼、彰源等均震盪走低。