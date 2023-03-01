宋秀玲掌賦稅署 允諾將重新盤點、規劃稅制支援經濟發展

新科財政部賦稅署署長宋秀玲今 (1) 日走馬上任，她表示，上任後會花時間盤整相關稅制，未來稅制規劃上將以宏觀、遠觀及國際觀規劃，同時強調稅制發展讓稅制成為支援經濟發展助力，而非阻礙。

賦稅署今天舉行代理署長、新任署長交接典禮。關於外界對綜所稅租金扣除額等稅制改革，宋秀玲會後受訪時直言，上任後會以歸零思考的模式，針對各種租稅政策進行盤點，允諾將拋棄過去傳統思維，以明快的決策模式處理，並傾聽產業界與民眾的聲音。

宋秀玲以自己在中區稅局、台北國稅局任內的經驗為例，稅制規劃過程跟真正落實的時候，經常會出現產業、社會大眾對於稅制的感受跟規劃的有落差，而基於稅制的安定性與確定性，賦稅署必須設法化解疑慮與認知落差。

她以 CFC(營利事業受控外國企業) 政策為例，她指出，CFC 政策是順應國際反避稅浪潮，台灣自然無法缺席，但企業、民眾對 CFC 制度難免會有疑慮，尤其是個人在以訛傳訛、錯誤訊息散播的威力下，對新稅制難免會心生恐懼，因此賦稅署的任務是要設法化解民眾的疑慮，讓外界了解 CFC 影響並不如外界傳言般恐怖。

宋秀玲畢業於政大財政研究所，進入財政部後一路從賦稅署科長做起，曾擔任行政院參議、賦稅署組長、財政部國際財政司司長、賦稅署副署長、財政部中區國稅局局長，租稅歷練完整豐富。

今天負責監交的財政部政務次長李慶華致詞時也說，近年來包括稅制優化、房地合一稅、境外電商課稅，以及居住正義等議題，都讓賦稅署面臨艱鉅挑戰，感謝過去代理署長樓美鐘的協助銜接，現在交棒給資歷完整的宋秀玲接任扛起重任。

李慶華也肯定宋秀玲在國稅局任內的表現，包括協助推動境外資金專法、引導台商資金回流，期許宋秀玲未來能迎戰國際的租稅情勢，包括 OECD 的「全球利潤分配稅制」、「全球最低稅負制」等 2 大支柱稅制改革，以因應國際情勢變化。