盤中速報 - 敦泰(3545)急跌-2.19%報71.4元，成交1,451張

敦泰(3545-TW)近5分K跌速2.19%，24日09:18報71.4元，成交1,451張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
敦泰(3545-TW)近5日股價上漲2.2%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,660 張
- 外資買賣超：-1,567 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-93 張
- 融資增減：+90 張
- 融券增減：-621 張
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+30.42%
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原投組報酬率
+22.89%
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投組標的成分
40%
6643
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20%
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