盤中速報 - 敦泰(3545)股價大漲至73.4元，漲幅達7%

敦泰(3545-TW)16日11:18股價上漲4.8元，報73.4元，漲幅7%，成交6,862張。

敦泰(3545-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售手持式行動裝置應用晶片。

近5日股價下跌4.06%，台灣加權指數下跌1.19%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+457 張
  • 外資買賣超：+587 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-130 張
  • 融資增減：-816 張
  • 融券增減：-242 張

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