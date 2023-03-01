Gogoro史上最大規模降價 這款車降超過7000元

電動機車大廠 Gogoro 今 (1) 日宣布，由於疫後全球供應鏈逐步平穩，領先國內車廠策略性調降車價，此為品牌史上最大規模降價，陣容涵蓋 Gogoro Delight 與 Gogoro VIVA XL 全車系，最高降價 7180 元。

Gogoro 說明，此次車款降價涵蓋 Gogoro Delight 和 Gogoro VIVA XL 全車系，幅度在 2000-7180 元間，藉此直接回饋消費者，又以全新 Gogoro Delight Basic 降價 7180 元最多，其次為全新 Gogoro Delight 降價 6180 元，而其他車款降價則多在 2000-3000 元間。

Gogoro 也提到，購車搭配政府汰舊換新補助方案，現在最高可享 29300 電動機車補助 (新北市汰舊並新購電動機車補助，再加上中央政府補助款金額)。

值得留意的是，桃園市民符合設籍 1 年以上、18 歲以上 30 歲以下，或育有同設籍桃園市的 6 歲以下幼兒條件者，再享原車價 95 折優惠，兩項條件均符合者，補助最高可達 38680 元。

在政府積極的補助政策下，再加上 Gogoro 此次罕見大動作大幅度降價，可以預期，今年機車車市競爭勢必更加激烈，不排除銷售排名將再次洗牌。