會計大烏龍！Marathon Digital將修正2021和2022全年財報

會計大烏龍！Marathon Digital將修正2021和2022全年財報 (圖片：AFP)
會計大烏龍！Marathon Digital將修正2021和2022全年財報 (圖片：AFP)

發現犯下會計烏龍後，比特幣礦業公司 Marathon Digital 週二 (28 日) 宣布，公司將修正 2022 年和 2021 年全年財報，原定週二盤後舉行第四季財報電話會議也一併取消。

美國證券交易委員會 (SEC) 通知 Marathon Digital，該公司在多項財務披露中犯下會計錯誤，涉及數位資產計算。

SEC 指出，Marathon Digital 應該將其 MARA 礦池的營收記錄為毛利潤，而不是凈利潤。由於其財務報表中收入的「凈」與「毛」收入列報方式不同，其截至 2021 年 12 月 31 日止的收入和收入成本都被低估，因此，在更新 2021 年財報後，收入、能源、託管和其他方面的營收預計將增加。

對此， Marathon Digital 週二宣布推遲 2022 年第四季和全年財報的發布，並打算更正 2021 年的全年財報。

Marathon Digital 將修正 2021 和 2022 全年財報 (圖片：AFP)
Marathon Digital 將修正 2021 和 2022 全年財報 (圖片：AFP)

此利空消息出爐後，Marathon Digital (MARA-US) 週二盤中股價豬羊變色，收黑 0.14% 至每股 7.10 美元。

Marathon Digital 指出，受影響的財報除了有 2021 年經審計的年度報告外，公司還將重新發布其 2021 年和 2022 年未經審計的第一季、第二季和第三季財報。

Marathon Digital 強調，財報重新發布不會對 2021 年或 2022 年的任何中期的總利潤率、營業收入或凈利潤產生任何影響。

Marathon Digital 已通知 SEC ，最多需要 15 天的時間對財報執行必要的修正，該公司財報原定於 3 月 1 日發布，計劃 3 月 16 日之前提交 2022 年財報。

Marathon Digital Holdings 前身為 Marathon Patent Group, Inc.，是一家開採加密貨幣的數字資產技術公司，為北美大型的比特幣開採公司之一，致力於挖掘加密貨幣，專注於區塊鏈生態系統和數位資產的產生。公司基於其專有基礎架構和智能採礦軟體提供託管採礦解決方案。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+16.37%

$11,637

原投組報酬率

+10.80%

$11,080

投組標的成分

  • 40%

    高力

    8996

  • 20%

    六角

    2732

  • 20%

    虹堡

    5258

  • 10%

    盛達

    3027

  • 10%

    國泰美國費城半導體基金ETF

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞