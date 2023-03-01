會計大烏龍！Marathon Digital將修正2021和2022全年財報

發現犯下會計烏龍後，比特幣礦業公司 Marathon Digital 週二 (28 日) 宣布，公司將修正 2022 年和 2021 年全年財報，原定週二盤後舉行第四季財報電話會議也一併取消。

美國證券交易委員會 (SEC) 通知 Marathon Digital，該公司在多項財務披露中犯下會計錯誤，涉及數位資產計算。

SEC 指出，Marathon Digital 應該將其 MARA 礦池的營收記錄為毛利潤，而不是凈利潤。由於其財務報表中收入的「凈」與「毛」收入列報方式不同，其截至 2021 年 12 月 31 日止的收入和收入成本都被低估，因此，在更新 2021 年財報後，收入、能源、託管和其他方面的營收預計將增加。

對此， Marathon Digital 週二宣布推遲 2022 年第四季和全年財報的發布，並打算更正 2021 年的全年財報。

Marathon Digital 將修正 2021 和 2022 全年財報 (圖片：AFP)

此利空消息出爐後，Marathon Digital (MARA-US) 週二盤中股價豬羊變色，收黑 0.14% 至每股 7.10 美元。

Marathon Digital 指出，受影響的財報除了有 2021 年經審計的年度報告外，公司還將重新發布其 2021 年和 2022 年未經審計的第一季、第二季和第三季財報。

Marathon Digital 強調，財報重新發布不會對 2021 年或 2022 年的任何中期的總利潤率、營業收入或凈利潤產生任何影響。

Marathon Digital 已通知 SEC ，最多需要 15 天的時間對財報執行必要的修正，該公司財報原定於 3 月 1 日發布，計劃 3 月 16 日之前提交 2022 年財報。

Marathon Digital Holdings 前身為 Marathon Patent Group, Inc.，是一家開採加密貨幣的數字資產技術公司，為北美大型的比特幣開採公司之一，致力於挖掘加密貨幣，專注於區塊鏈生態系統和數位資產的產生。公司基於其專有基礎架構和智能採礦軟體提供託管採礦解決方案。