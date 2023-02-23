盤中速報 - 晶華(2707)急拉2.18%報305.0元，成交3,380張

晶華(2707-TW)近5分K漲速2.18%，23日09:15報305.0元，成交3,380張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶華(2707-TW)近5日股價上漲11.76%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲8.36%。台灣加權指數下跌0.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,473 張
- 外資買賣超：-3,401 張
- 投信買賣超：+1,557 張
- 自營商買賣超：+371 張
- 融資增減：+593 張
- 融券增減：+146 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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3027
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