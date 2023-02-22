〈焦點股〉觀光族群聯袂亮燈 漲停家數占大盤近4成

晶華盤中亮燈漲停。(鉅亨網資料照)
晶華盤中亮燈漲停。(鉅亨網資料照)

隨著美債殖利率飆升，美股重挫，台股加權指數今 (22) 日大跌超過百點，尤其中高價電子股遭摜壓，不過，觀光族群因去 (2022) 年比較基期低，又迎來營運強勁轉好復甦年，成為資金的避風港，有多達 8 家觀光餐飲業者亮燈漲停，占大盤總漲停家數達 4 成。

由於餐飲和觀光業者是「有基之彈」，共有 10 家上市櫃和興櫃業者 1 月合併營收創單月新高紀錄，也有不少創次高和同期高紀錄，隨著疫情趨緩，國旅、跨境旅遊、宴會餐飲需求均同步轉強，今年可說是觀光業者的營運轉機重要一年。

觀光股今日再度成為資金避風港，包括雲品 (2748-TW)、寒舍 (2739-TW)、新天地 (8940-TW)、老爺知 (5704-TW)、亞都 (5703-TW)、夏都 (2722-TW)、晶華 (2707-TW) 和力麗店 (5364-TW) 等均亮燈漲停，另外還有多達 7 檔漲超過半根停板。

其中，連鎖宴會餐飲業者新天地甫公布去年第四季稅後純益 0.51 億元，每股純益 (EPS)0.75 元，不但創近 2 年單季高點，還逆轉前三季虧損，全年稅後純益 0.23 億元，EPS 0.35 元，終結連 5 年虧損。

新天地趁疫情期間逆時加碼旗下各宴會品牌升級並展店，宴會總桌數達 1400 桌，並新增多間不同主題證婚禮堂。

新天地看好，隨著進駐高雄南灣最新五星級酒店承億酒店，砸下 2.5 億元打造可容納 120-140 桌宴會廳，第一季開始營運後，增添運動能可期。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+22.30%

$12,230

原投組報酬率

+16.25%

$11,625

投組標的成分

  • 40%

    華城

    1519

  • 20%

    詮欣

    6205

  • 20%

    良維

    6290

  • 10%

    M31

    6643

  • 10%

    匯豐中國A股匯聚基金(美元)

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞