〈焦點股〉觀光族群聯袂亮燈 漲停家數占大盤近4成

隨著美債殖利率飆升，美股重挫，台股加權指數今 (22) 日大跌超過百點，尤其中高價電子股遭摜壓，不過，觀光族群因去 (2022) 年比較基期低，又迎來營運強勁轉好復甦年，成為資金的避風港，有多達 8 家觀光餐飲業者亮燈漲停，占大盤總漲停家數達 4 成。

由於餐飲和觀光業者是「有基之彈」，共有 10 家上市櫃和興櫃業者 1 月合併營收創單月新高紀錄，也有不少創次高和同期高紀錄，隨著疫情趨緩，國旅、跨境旅遊、宴會餐飲需求均同步轉強，今年可說是觀光業者的營運轉機重要一年。

觀光股今日再度成為資金避風港，包括雲品 (2748-TW)、寒舍 (2739-TW)、新天地 (8940-TW)、老爺知 (5704-TW)、亞都 (5703-TW)、夏都 (2722-TW)、晶華 (2707-TW) 和力麗店 (5364-TW) 等均亮燈漲停，另外還有多達 7 檔漲超過半根停板。

其中，連鎖宴會餐飲業者新天地甫公布去年第四季稅後純益 0.51 億元，每股純益 (EPS)0.75 元，不但創近 2 年單季高點，還逆轉前三季虧損，全年稅後純益 0.23 億元，EPS 0.35 元，終結連 5 年虧損。

新天地趁疫情期間逆時加碼旗下各宴會品牌升級並展店，宴會總桌數達 1400 桌，並新增多間不同主題證婚禮堂。

新天地看好，隨著進駐高雄南灣最新五星級酒店承億酒店，砸下 2.5 億元打造可容納 120-140 桌宴會廳，第一季開始營運後，增添運動能可期。