〈熱門股〉上市觀光指數寫近11年新高 晶華衝破3字頭

2 月以來觀光族群持續領漲，本周續強，上市觀光指數衝上 2012 年 3 月下旬以來新高，其中，飯店股王晶華 (2707-TW) 漲破 300 元整數大關，最高來到 315 元，寫 2015 年 5 月中旬來最高，同時，寒舍 (2739-TW) 周漲幅超過 40%，劍湖山 (5701-TW)、燦星旅 (2719-TW) 和老爺知 (5704-TW) 均有 20% 上下漲勢。

由於國旅整體需求強彈，再加上來台旅客人數持續復甦，尤其政府將普發每人現金 6000 元，有利進一步激勵內需，飯店業、餐飲業本周股價連袂再漲。

法人指出，今年觀光業、餐飲業迎來轉機年，不僅許多飯店可望轉虧為盈，甚至有望繳出高成長、高獲利的成績單。

其中，晶華除了國內多家據點住房業務快速復甦、餐飲業務也持續火熱，旗下品牌捷絲旅 Just Sleep 看準自由行復甦商機，在大阪開出首間海外據點，3 月將開幕，接下來不排除再插旗東京。

而寒舍也表示，館內商務客已回到過去 9 成水準，統計 1 月平均房價 已回升至 7550 元，年增幅超過 20%；因此，寒舍日前公告 1 月自結稅後純益達 7400 萬元，年增幅高達 548.35%，每股純益達 0.81 元。

燦星旅則公告，1 月自結稅後純益 302 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.04 元，市場同樣期待，隨著跨境旅遊逐漸熱絡，全年有望繳出獲利好成績。